ԱԱԾ-ն դու ես

Մի բան ասեմ էլի: Այդ ես կարող եմ Հանրապետականին մեղադրել հազար ու մի հանցագործությունների մեջ, բայց երբ դու կես տարուց ավել իշխանություն ես, ոստիկանությունը դու ես, ԱԱԾ-ն դու ես, ու դրանից հետո ոչ միայն հարյուրավոր հանրապետականներ նստած չեն բանտում համապատասխան հոդվածներով, այլ անգամ նմուշի համար անգամ մի հատ հանրապետականի վրա չեք կարողացել գտնել կոռուպցիայի կամ այլ մի հատ լուրջ հոդված, ապա դրանից հետո երբ կանգնում ասում եք իրենք հանցագործ են ու դա չես հիմնավորուոմ համապատասխան քրեական գործով ապա կամ դուք էժան զրպարտիչ եք, կամ մանկապարտեզ, որը չի կարողացել անգամ լուրջ բացահայտումներ անել: Այնպես որ չունենալով բացահայտված քրեական գործեր, այս քարոզարշավի ժամանակ Հանրապետականին հանցագործ անվանելը վերածվում է զրպարտչական մեքենայության: Դուք այդ հնարքը կարող էիք կիրառել երբ իշխանություն չէիք, իշխանություն լինելուց հետո այդ հնարքը ցանկացած տրամաբանող մարդու համար արդեն աշխատում ա ձեր դեմ, որ գործ ունենք կամ սուտասանի հետ, կամ անփորձ երեխաների… Comments comments

You can leave a response , or trackback from your own site.