Ազգային ժողովը

Մասնագիտական աչքով բայց մի բան ասեմ: Եթե այս Ազգային ժողովը չդիմացավ ճնշումներին ու գնաց ինքնալուծարման, դա նշանակում ա որ խորհրդարանական կառավարման մոդելը ներկայիս Հայաստանում չի աշխատում, ու պետք է այն շուտափույթ վերացնել, քանի երկիրը լրիվ տանձի չի կոճկվել նման մոդելի պարագայում: Իսկ եթե դիմացան ու չլուծարվան, ուրեմն անկախ ամեն ինչից այս մոդելը աշխատում ա, ու կյանքի և զարգացման իրավունք ունի: Նենց որ այդ պահն էլ կջոգենք…

