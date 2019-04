Ազգային ժողովում նենց կարգի երիտդեբիլներ են հավաքվել

Եթե երիտհեղափոխականների մի ստվար զանգված իրեն պատեպատ տալեվ պնդում ա, թե բա Դավիթ Սանասարյանի դեմը գործը սարքված ա (այսինքն ըստ այդ պնդման Հայաստանում մինչ օրս գործեր են սարքվում), ապա որտե՞ղ է երաշխիքը, որ օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանի կամ Մանվել Գրիգորյանի դեմ գործերը չեն սարքվել… Ազգային ժողովում նենց կարգի երիտդեբիլներ են հավաքվել, որ Ծառուկյան Գագոյի խոսքը արդեն որպես քաղաքական մաստեր-կլասս ա հնչում․․․)) Comments comments

You can leave a response , or trackback from your own site.