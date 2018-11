Աթոռապաշտը

Իսկ մեկը հարցնող լինի, թե ինչու ա իրեն խիստ ազգայնականի տեղ դրած Արա Պապյանը այլ երկրի, Կանադայի քաղաքացի էլ: Առավել ևս որ ծնունդով այնտեղից չի ու այդ երկրում դեսպան ա եղել: Կեղծավորությունն ա, որ կերել ա ես ազգին… Աթոռապաշտը գիտէի, աթոռամեռն էլ լսել էի, բայց աթոռասատկած՝ առաջին անգամ լսեցի։ Հեյ գիտի կեանք, հարստացնում ես մեր հարուստ լեզուն։ Երջանիկ եմ, երբ մի նոր հայերէն բառ եմ սովորում։ Այսօր Քալիֆորնիական «Ասպարեզ»-ից սովորեցի արհեստագիտական («տեխնոլոգիական») բառը։

