ԱԺ լուծարումը

ԱԺ լուծարումը թեև անհրաժեշտ,ինչպես նաև հանրության մեծ մասին ներշնչված լինելու հետևանքով բավականին օրակարգային հարց է դառել, սակայն այժմ կոպիտ սխալ է արվում, լուծարման «վիժեցման» հետևանքները շատ լուրջ կարող են լինել։Իսկ Սահմանադրության փոփոխության հարցը կարծես մտածված երկրորդ պլան է մղվում։ Ամենասարսափելին այն է,որ անգամ մտածող հասարակության մի մեծ զանգված ԱԺ լուծարումն առաջնային ու երկրին խանգարող ֆակտոր է համարում, այնինչ առանց ավելորդ շտապողականության արտահերթը կարող է կայանալ 19-ի մայիսի վերջ-հունիսին։

Շտապողականության բազմաթիվ պատճառները որքան հասկանալի են, այնքան էլ լոգիկայից դուրս Comments comments

