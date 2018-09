ԱԻՄ-ի գաղափարական կցորդը

Ինքնորոշման ազգայնացմամբ սկսւեց մեր պատմութիւնը, իսկ ազգայինի ինքնորոշմամբ ստեղծւեց Այբուբենը, Եկեղեցին, բանակը, երգը, պարը…։ Կա՞ որեւէ այլ կուսակցութիւն որն աւելի մեծ նպատակներ է ունեցել եւ ունի կամ աւելի մեծ ծրագրային հաղթանակ է ունեցել քան ԱԻՄ-ը։ Գործող եւ հիմնադրւելիք կուսակցութիւնները ի՞նչ պետք է անեն՝ տարիներ անց ԱԻՄ-ի գաղափարական կցորդը չդառնալու համար։

Շնորհաւորում եմ բոլորիս եւ առաջին հերթին ԱՄԿ-ԱԻՄ-ի հիմնադիրներին, որոնց մտքի լոյսը մինչեւ այսօր էլ փարոս է հայ քաղաքական մտքի համար։ Comments comments

You can leave a response , or trackback from your own site.