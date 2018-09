ԱՄԵՐԻԿԱՆ

Ես սիրում եմ հիւրերիս որակեալ սնունդ մատուցել եւ մի քիչ էլ տնային տնտեսութեամբ եմ զբաղւում ու զգացել եմ որ կերերը թանկացել են եւ ահա․․․ պարզւում է՝ մեր «շակալ»-ները ռուսաստրուկ են խաղում այն դէպքում երբ իրենք ռուսները գիտեն, որ կան զի ԱՄԵՐԻԿԱՆ չթողեց հիտլերին խժռել իրենց երկիրը․․․ (շարունակում եմ) և հիմա այստեղ էլ Երևանի նման եմ խօսելու»: Առաւօտեան դասարան մտնելիս սկսեց ասել, «պրիվետ», իսկ հրաժեշտի համար` «պակա» իրենից շատ գոհ: Ուրեմն ի՞նչ, մեր լեզուն այսպէս ենթարկենք հասարակութեան պահանջի՞ն: Comments comments

