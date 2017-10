Այսօր երազումս

Այսօր երազումս այգումս մի սպիտակ հրեղեն ձի էր վարգում եւ աչքերս բացելուց յետոյ այնքան փայլուն գաղափարներ են վրայ տուել, որ մէկ ժամից աւելի չեմ կարողանում առօրեայ գործերովս զբաղուել… Դրանք եմ գրի առնում, ինչպէս բանաստեղծը գրի կառնէր «մուսայի» պարգեւները….Ամենակարեւորը՝ գտայ թէ ինչպիսի կառուցուածք եւ բովանդակութիւն տամ ելոյթիս երկու շաբաթից Վրաստանում կայանալիք խորհրդաժողովում։ Հիմա գիտեմ, դասագրքային ելոյթ կը լինի։ Comments comments

