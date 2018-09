Այսօր նստա տաքսի

Այսօր նստա տաքսի, դե այս անգամ էլ տաքսիստը ճանաչեց: Ասում ա դու են ֆեյսբուքում ոչխար խուզող Կիվիրյանն ես՞: Իջնելուց 600 դրամի տեղը 5000 դրամ թողի՝ պետք է խրախուսել հայոց ժամանակակից պատմագիտության հետազոտողներին: Համ էլ դե հաճելի էր, որ առաջին անգամ Հրեշի փոխարեն Ոչխար խուզող անվանեցին…)) Comments comments

