Այսօր նրա աչքերում

Այսօր նրա աչքերում հույս եմ տեսնում միայն ձեր արդարադատ մոտեցման շնորհիվ: Դա է պատճառը, որ դառնալով առաջին կարգի հաշմանդամ, ով սպասում է, թե ո՞վ իրեն մի բաժակ ջուր կհասցնի, չի ափսոսում իր կորցրած վերջույթների համար, զգում է, որ իր մոլուցքի հասնող սերը հայրենիքի նկատմամբ երկկողմանի է:Չէ՞ որ այդ երկկողմանի սիրո շնորհիվ էլ բարոյական հաղթանակ ենք տանում թշնամու նկատմամբ: Փառք ու պատիվ հայոց բանակին, զինվորական համազգեստը կրող բոլոր զինվորներին և զինծառայողներին: Comments comments

