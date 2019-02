Այս իշխանությունների նման

Մի բան ասեմ, էլի։ Ինչ ա, եթե ժամանակին Ռոբերտ Քոչարյանին որ պետք լիներ, չէր կարողանա մեկ կամ ավելի շուտ մի փաթեթ գործ գտնել ասենք Լևոնի տղայի վրա։ Բայց գոնե կար այդքան պատկերացում, որ անգամ հակառակարդի երեխանեին որևէ առումով չկպնել։ Չնայած անգամ Լևոնին, ոչ Ռոբերտը, ոչ Սերժը, անկախ հասարակության ստվար զանգվածի ցանկության, երբեք չկպավ, ուր մնաց նրա տղային կպնեյին։ Այս իշխանությունների նման վարքագիշը ընդամենը հանգեցնելու ա նրան, որ վաղը եկողները իրենց երեխեքին էլ կպնեն։ Կան դռներ, որ երբ մի անգամ բացում ես, դառնում ա սովորույթ․․․ Comments comments

