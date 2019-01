Անասնաֆերման

Փաստորեն այս իշխանությունները կատարեցին այն խոստումը, երբ ժամանակին հայտարարում էին, որ իշխանափոխությունից հետո կյանքը լավանալու է։ Իրոք որ իրենց կյանքը կտրուկ լավացավ… Վերջում կարո՞ղ ա պարզվի ամենաշատը Ռոբերտ Քոչարյանի գիրքն ա սպառվել ու այս իշխանությունները հայտարարեն որ կարդալը ինքնին փիս բան…)) Ինչ Մայրբախ ինչ բան, այս մարդիկ մինչեւ հիմա մետրոյով ու հեծանիվով են երթեւեկում։ Չեք հավատում, նախրին հարցրեք, ողջ օրը տենում են… «Անասնաֆերման» կարդում եք որ ինչ։ Աչքերիդ դեմը բեմադրվում ա, էլի… Comments comments

You can leave a response , or trackback from your own site.