Անդրանիկի ու միւսի վրայ

Բերանը հետեւից կապուած է սրբիչանման լաթով։ Դիմադրում է, իրեն նետում աջ ու ձախ։ Մի պահ կանգ եմ առնում։ Լսում եմ՝ «մի հատ վզին պտի խփես, մի հատ»։ Ոչ ոք ոչինչ չի ասում, բայց հասկանում եմ, որ այդ սպանուողի ձեռքին էլ մի աթոռի հաստ ոտք են դնելու, որով իբր ինքն էլ հարուածելու է իրեն դանակահարողին ու երկուսն էլ մեռնելու են։ Եւ պիտի ներկայացուի, թէ իբր այդ երկուսը կռուելով իրար սպանել են։

Անդրանիկը տեսնելով հապաղումս բացում է հակառակ կողմի դուռը եւ աստիճանների ներքում գտնուող ինչ-որ մարդկանց ասում՝ չի գալիս։ «Ո՞նց չի գալիս,-լսում եմ հնչող ձայնը,- զոռով բեր։ Դու էլ գնա,- դիմում է ինչ որ մէկին,- զոռով բերեք ստեղ»։ Զգում եմ, որ միայն աղմուկը կը փրկի։ Մի աթոռ եմ վերցնում, նետւում Անդրանիկի ու միւսի վրայ, ապա հարուածում նախ լուսամուտներին, ապա պահարանների ապակիներին։ Աղմուկի վրայ մարդիկ են գալիս եւ սպանուողն էլ է փրկւում, նրա կողմից աթոռի ոտքով սպանուելիքն էլ»։ Comments comments

