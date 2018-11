ԱՆԿԱԽՈՒԹԻՒՆ ՀՌՉԱԿԱԳԻՐԸ

Երեկ մի հաղորդման մէջ լսեցի հերթական դեղնակտուց «պետական պաշտօնեայի» պատմական վերլուծականը, առ այն որ անկախութիւնից առաջ քաղաքական դաշտում կային «միայն կոմունիստներ ու վերջ»։ Առաջին պոռթկումս էլ պիտի թղթին յանձնէի, բայց զսպեցի ինձ։ Պարզուեց վրդովմունքս շատ մեծ է չի զսպւում ու ինչ որ բաներ երեկուանից․ ԱՅ ԲՈԼՇԵՒԻԿԻ (ոչ թէ կոմունիստի, այլ բոլշեւիկի) ՃՈՒՏ։ ՈՒՐԵՄՆ ԱՄԿ-ԱԻՄ-Ը ՉԿԱՐ, ՀԱԶԱՐԱՒՈՐ ՀԵՏԱՊՆԴԵԱԼ ԱՆԿԱԽԱԿԱՆՆԵՐ ՉԿԱՅԻՆ, «ԱՆԿԱԽՈՒԹԻՒՆ» ԹԵՐԹԸ ՊԱՊՉԿԱՅԻԴ ԱՉՔԵՐԸ ՉԷՐ ԲԱՑԵԼ, ԱԻՄ-Ը ՄՈՎՍԷՍ ԳՈՐԳԻՍԵԱՆԸ ՔԵԶ ԵՌԱԳՈՅՆԸ ՉԷԻՆ ՎԵՐԱԴԱՐՁՐԵԼ։ ՈՒ ՀՌՉԱԿԱԳԻՐԸ ԻՆՔՆ ԻՐԵՆ ԳՐՈՒԵՑ։

Հող են պատրաստում նորընծայ բոլշեւիկներն իրենց համար՝ այն ժամանակ միայն կոմունիստներն էին ու վերջ, հիմա էլ միայն իրենք են ու վերջ․․․ Comments comments

