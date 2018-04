Անկեղծ ասած մի պահ մտածում էի չխորանամ

Ու արդյունքում ապահովեցին իրենց ու իրենց համակրների համար շատ ավելի դաժան հաշվեհարդար, քան Սերժը կարար իրեն թույլ տալ սկզբնական տարբերակով: Մի խոսքով ասելիքս այն է, որ եթե չունես պատշաճ քաղաքական գիտելիքների պաշար, ապա մի խառնվի գոոքաղաքական թեմաների մեջ, ոնց մեջ հաճախ խճճվում են անգամ այդ թեմաները նախաձեռնողները, որ ընդամենը մի քանի տեղական ԶԼՄ-ների պասերի ու այնտեղ տպվող մի քանի ուռոգլուխների զիլ մտքերի վրա մի փորձիր կառուցել մի ողջ գեոքաղաքական ստրատեգիա, առավել ևս երբ այդ ԶԼՄ-ները ֆինանսավորվում են նույն Սերժի կողմից… P.s. Անկեղծ ասած մի պահ մտածում էի չխորանամ այս թեմայի մեջ, խնայելով ոմանց, բայց հետո հասկացա որ ավելի լավ ա խնայել ապագա հեղափոխականներին… Comments comments

