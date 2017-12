անկեղծ ասած

անկեղծ ասած՝ շատ կուզեմ, որ դատական վեճում ինքը հաղթի ու իր մուտքը Հայաստան թույլատրվի․ ինքը ազգաշահ մեծ գործ է անում։

ԻՆքը զավեշտալի է համարում ԱԱԾ-ի պատճառաբանությունները։ Կարող է և այդպես է։ Ես էլ զավեշտալի եմ համարում պարբերաբար կրկնվող իր հայտարարություններն այն մասին, թե իբր ես հանդիպում եմ ռուս գեներալների հետ ու Արժեհամակարգային Վերելք միությունն էլ ռուսական պրոյեկտ է։

Լավ կլինի, որ դատը շահի ու գա, ու ես էլ հնարավորություն կունենամ իրեն դատի տալ անվանարկման համար ու տեսնել, թե այդ ի՞նչ կերպ է ապացուցելու չեղած բանը․․․ Comments comments

You can leave a response , or trackback from your own site.