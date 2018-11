Առաջիկայ լրջագոյն գործերի մասին

Ազգային կեանքում ռազմավարական ներդրումներ ունեցող ԱՄԿ-ԱԻՄ-ն ասում է միաւորուենք յանուն ժողովրդավարութիւն ամրագրող սահմանադրութեան, իրենք ․․․ մտածում են … Դէ մտածեք, իսկ մենք մտածելու բան չունենք (բայց գործեր ունենք)։ ԱՄԿ-ԱԻՄ-ն այնպիսի ճանապարհ է բացել մեր ազգի համար (ակադեմիական մակարդակով ճանաչուած), որ հիսուն տարի էլ չմասնակցի, հասկացողների համար առաջատար ազգային քաղաքական ուժն է։ Առաջիկայ լրջագոյն գործերի մասին որոշ ժամանակ անց․․․Այո, ես առանց ԱԻՄ նախագահութեան հատուկ որոշման եմ ազդարարել, որ չենք մասնակցելու առաջիկայ արտահերթ «ընտրութիւններին», բայց դա կամայական որոշում չէ․ բխում էր Նախգահութիւնում ընդունուած որոշումից՝ մինչեւ վերջ փորձել անել հնարաւորը։ Comments comments

