Առաքել ջան

Առաքել ջան միանգամայն հասկանում եմ Ձեր հոգեվիճակը, նման պահեր լինում են կյանքում: Բայց ճանապարհից հետ դառնալը Ձեր համար չի: Դուք ոչ միայն Առաքել եք , այլ նաև Առաքյալ: Իսկ առաքյալները հետ դարձի ճանապարհ չունեն: Այլապես արածն էլ անտեղի կդառնա: ՁԵՐ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՒՄՆԵՐԸ ԼԻՈՎԻՆ ՃՇՄԱՐԻՏ ԵՆ: Մենք իրոք այդպիսին ենք: Եւ մեղավոր ենք բոլորս: Եթե տեր ենք մեր լավին պետք է տեր լինենք նաև վատին:«Լավ դուրգյարը ծուռ փետն էլ կդրստի» Դուք մեր լավ դուրգյարներից մեկն եք:Եղեք ու մնացեք այնպիսին ինչպիսին կաք ու եղել եք: Նաև շնորհակալոաթյուն Փարթամյանի հարցազրույցի համար:Մարդիկ, որոնք անցան Արցախյան պատերազմի արհավիրքների միջով, հիմա ազգային կառափնարաններում խոշտանգվում են: Comments comments

