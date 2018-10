Առյուծները

Առիւծն Աղուեսին թեւ թիկունք եղաւ ու գազանների արքայ կարգեց, Աղուեսն էլ իրեն մի առիւծ կարծեց ու ոգեւորուեց… Առյուծները միշտ ավելի քիչ են, քան աղվեսները, ու նամանավանդ հավերը։ Իմ կարծիքով, առյուծը ոչ թե ժողովուրդն է, այլ Ազգի սերուցքը՝ հասկացող ու հավասարակշիռ անհատները, որոնք պիտի որոշիչ դեր ունենան։ Աղվեսը դա ժողովրդին խաբող ու մոլորեցնողներն են, իսկ խաբվող ժողովուրդը՝ մասսան, դա հավերն են։4ն էլ,բայց էս վերջինը շակալի խառնուրդա:Իսկ թէ որքանով ենք առյուծ,դատենք մեր արտադրանք տված աղվեսներով: Կռապաշտներին յանձնարարուած է իրենց անմակարդակ կուռքին քննադատողներին նախանձ կոչել։ Այ թշուառներ, ո՞վ է տեսել Արծիւը Հաւին նախանձի։ Comments comments

