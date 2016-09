Արաս Օզբիլիզն ամուսնացել է

Հայաստանի հավաքականի և Մոսկվայի Սպարտակի կիսապաշտպան Արաս Օզբիլիսն ամուսնացել է: Հարսանեկան հանդիսությունը կայացել է Արասի հարազատ Հոլանդիայում: Ինչպես հայտնում է Սպարտակի պաշտոնական կայքը արասի կինը՝ Նանան ուսանողուհի է: Comments comments

