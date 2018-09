Արգիշտ ախպեր

Արգիշտ ախպեր էս ի պակաս տականքը չի եղել…

Գյուղացիները բողոքի էին ելել Երևան – Երասխ մայրուղին փակել էին Այգավանում , սա եկավ ժողովուրդը բողոքում էին խաղողի մթերումից կոպեկներ էին ՝ ասեցին սենց որ գնա այգիները կքանդեն, էս էշն էլ հա քանդեք ՝ պարսկաստանից բազուկի սպիրտ կբերենք էժան կոնյակ կսարքենք….

Ասին տրակտոր չկա ՝…

Ասավ հա որձ կով լծեք վարեք… Comments comments

