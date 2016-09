Արթուր Ալեքսանյանը նվաճեց Օլիմպիական ոսկին

Այսօր Հայաստանի օլիմպիական հավաքականի մինչև 98 կգ. քաշային կարգում եզրափակիչ դուրս եկած հունահռոմեական ըմբշամարտիկ Արթուր Ալեքսանյանը փայլուն գոտեմարտ անցկացրեց Կուբացի ըմբիշի հետ և 3:0 հաշվով հաղթանակ տոնելով, նվաճեց սպորտային աշխարհի ամենաբարձր տիտղոսը՝ Օլիմպիական ոսկին: Այսպիսով հայաստանը այսօրվա դրությամբ ունեցավ մեկ ոսկի և 3 արծաթե մեդալ և թիմային հաշվարկում 36-րդն է 256 երկրների շարքում:

