Արժեհամակարգային «Վերելք»

Արժեհամակարգային «Վերելք» միությունը 6-րդ անգամ , Աղձք գյուղում գտնվող արքայական դամբարանի տարածքում անցկացրեց Արքաների օր տոնը։ Այս անգամ տոնը նշվեց գյուղի ղեկավարության և մարզպետարանի աջակցութամբ։

Տոնի ավարտին Աղձք գյուղի մի քանի բնակիչների ցանկությամբ կայացավ քննարկում հաջորդ անգամ իրենց ավելի լուրջ մասնակցության հարցի շուրջ։

Քննարկման մասնակիցներից մեկն ասաց, թե ինքը շատ նման միջոցառումների է ներկա եղել, ու ամեն տեղ երգ, պար, ուտելն են եղել հիմնականը, իսկ ահա այս տոնի ժամանակ հիմնականը փառաբանումն էր։ Հաճելիորեն զարմացած էր; Comments comments

