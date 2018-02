Արմեն Սարգսյանը նենց փութաջանորեն ա հերքում ժամանակին իրեն չափալախելու փաստը

ցավոք Հայաստանի իգական սեռը սեքսից սարսափելիորեն խուսափում ա…(մենակ չփորձեք ինձ հակառակն ապապցուցել… չնչին բացառությունները հաշիվ չեն), միգուցե ազգային մենթալիտետից ա գալիս?,այսպես կոչված պապենական բարքերի ստերոտիպեր…ահավասիկ և Ագապիի ռեակցիան… Արմեն Սարգսյանը նենց փութաջանորեն ա հերքում ժամանակին իրեն չափալախելու փաստը, որ մի հատ լեն չափալախ էլ դու ես ուզում դրան տաս…)) Comments comments

