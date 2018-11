ԱՐՇԱԿԸ

Ափսօս մեզ հետ չէ գրող ԱՐՇԱԿԸ, իմ լաւ ընկերն ու բարեկամը, բայց նրա գործերը կան։ Ընթերցեք նրա Գնչուհին։ Անցեալ դարի 70-ականներին այդ գործը երեւոյթ էր եւ․․․ քաղաքագիտական եւ գեղագիտական առումներով։ Ես բանտում կարդացի այդ գործը ու մտքովս չէր անցնում, որ հեղինակի հետ ծանօթանալու, մտերմանալու բախտին եմ արժանալու․․․ Ափսօս, ինքը լքեց մեզ, բայց իր գործերը կան։ Կարդացեք, հարստացեք։

