Արոնյանը հաղթեց Ռիչարդ Ռապորտին

Հոլանդիայի Վեյ Կան Զե քաղաքում ընդացող սուպերմրցաշարում Հայաստանի շախմատի առաջատար Լևոն Արոնյանը 10-րդ տուրում հանդիպել էր հունգարացի Ռիչարդ Ռապորտին: Խաղալով սպիտակներով Արոնյանը արագ հաղթանակ տարավ, նրա մրցակիցը Արոնյանի անկասելի գրոհից անձնատուր եղավ արդեն 28-րդ քայլին: Այսպիսով Մեր շախմատի առաջատարը աղյուսակում բարձրացավ 2-րդ հորիզոնական իր ակտիվում ունենալով 6 միավոր, իսկ ահա աղյուսակը գլխավորում է Սոն, որը 10-րդ տուրում տարած հաղթանակից հետո ունի 7 միավոր:

