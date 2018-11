Արսեն Ջուլֆալակյանը քաղաքական գործիչա

ՔՊ-ի համար տրամաբանական կարգախոս ա՝ «Նիկոլ վարչապետ», քանի որ եթե դա հանում ես, տակը բան չի մնում… ՔՊ-ում տիրող ներքաին բարքերի մասին: Մի խոսքով հայոց ազգի վիճակը սպասվածից էլ ծանր ա լինելու… Ազգային ժողովի այս ընտրությունները կարճ կարելի է անվանել Մեկ դերասանի թատրոն… Ում համար է վերջնականապես փոշիացվում ու գաճաճացվում քաղաքական դաշտը՞…)) Անկեղծ ասած էսքան տարի հետաքրքրվում եմ քաղաքականությամբ, բայց չեմ էլ իմացել որ Արսեն Ջուլֆալակյանը քաղաքական գործիչ ա… Comments comments

You can leave a response , or trackback from your own site.