Արցախի ներկայիս ղեկավարությունը

Ֆեյսում մի քանի հոգի կան, որ երբ ես տարիներ շարունակ Հանրապետականին էի քլնգում, իրենք ատամներով պաշտպանում էին այն ժամանակվա իշխանություններին։ Ու հիմա երբ ես Նիկոլենց եմ քննադատում, հիմա էլ հաչում են իմ հասցեին, պաշտպանելով ներկայիս իշխանությանը։ Չեմ հասկան, թե ոնց են կարողանում այսքան արագ դառնալու ցանկացած իշխանության ապահովիչը՝ իրոք դրա համար մարդ պետք ա հոգով պրոֆեսիոնալ գանդոն լինի․․․ Մի տեսակ տարօրինակ ա, որ կալանավորում են Արցախի առաջին նախագահին, ու այդ պարագայում Արցախի ներկայիս ղեկավարությունը ու քաղաքական իստեբլիշմենտը քար լռություն են պահպանում։ Որպես սւբյեկտ, ցանկացած պարագայում պետք է արտահայտվեն, հայտնեն իրենց մոտեցումը, կամ ողջունեն կամ դատապարտեն Նիկոլի այս քայլը․․․ Comments comments

