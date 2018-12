Արցախյան պատերազմում

Նիկոլականներից ռեյտինգայինով ամենաշատ ձայներ հավաքել ա Սասունը, որը Մանվելից տարբերվում ա միմիայն նրանով, որ Մանվելը գոնե Արցախյան պատերազմում լուրջ զասլուգներ ուներ, ու վստահ եմ, որ մոտ ժամանակներիս Սասունը Հրազդանը նորից կդարձնի մանվելական ժամանակների Էջմիածնի։ Բարգավաճից ռեյտինգայինով ամենաշտ ձայներ հավաքել ա Ծառուկյանի թիկնազորի պետ Էդոն, այնպես որ անգամ այդ փաստը մեկնաբանելը արդեն ինքնին ավելորդ բան ա։ Ու սա են հայ ազգի անկախությունից ի վեր ամենափառապանծ ընտգրություններն են ներկայացվում։ Իսկ ես մնում եմ իմ կարծիքին որ հայ ժողովրդին դեռ շատ շուտ ա տալ ընտրության իրավունքը՝ կոլոնիզատորները նման իրավունք տվեցին Աֆրիկայի հպարտ ցեղերին, այդ ցեղերը օպերատիվ կերպով իրենք իրենց խեռի քաշեցին։ Comments comments

You can leave a response , or trackback from your own site.