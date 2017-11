Բազմաթիվ անգամ եմ նշել

P.s. Բազմաթիվ անգամ եմ նշել, որ ակնհայտ է, որ Հայաստանի կապակցությամբ ԱՄՆ և Ռուսաստանը ունեն որոշակի պայմանավորվածություններ և ոլորտների բաժանումներ, այդ իսկ պատճառով չեն վերածում Հայաստանը իրենց բախումների պալիգոնի, այլ պարագայում, եթե ԱՄՆ-ին պետք լիներ այստեղ օրենտացիոն հարցեր լուծել, բավական էր, որ Սպիտակ տան պահակի բաջանաղի փոքր ախպերը այստեղի զիլ լրատվամիջոցներց մեկում հայտարարեր, որ «ԱՄՆ- ն երանությամբ է հիշում Սևրի ընդունման օրը», և նույն գիշեր հայ ազգի 90 տոկոսը կդառնար մոլի արմտամետ: Բայց ոնց տեսնում եք, ինչ-ինչ պայմանավորվածությունների պարագայում արևմուտքը մեզ դեռ խնայում է… Comments comments

