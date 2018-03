Բախտներս չբերեց մի հատ հույն Արիստոտել ընկներ Հայաստան, մենակ դալբայոբ Շարմազանով…

Մի պահ անգամ կողք դնենք բրիտանահպատակությունը: Միմիայն Հայաստանի պես ներկայիս քնձռոտ երկրում նախագահ կարող է դառնալ մի մարդ, որը ժամանակին կամավոր հրաժարվել է այս երկրի քաղաքացիությունց: Մարդը որևէ առումով չի արժևորել Հայաստանի քաղաքացիությունը, իսկ հիմա դառնում է նախագահ… Հայի բախտը, իսկ ավելի շուտ անբախտությունը կայանում է նրանում, որ հայ ազգը երկու հարյուր տարի սպասում էր բրիտանական նավերին, իսկ արդյունքում ստացավ միայն բրիտանահպատակ Արմեն Սարգսյանին…)) Comments comments

