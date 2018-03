Բայց ինչ որ լուծում պետք է

Բայց ինչ որ լուծում պետք է գտնել Եվրոպական դատարանի միջոցով կամ միջազգային լրատվամիջոցների օգնությամբ անկեղծ արդար և գրագետ մարդկանց խումբ է պետք իմ կարծիքով թե չէ այսպես թողնել չի կարելի վաղը յուրաքանչյուրին կձերբակալեն ինչի համար որ կուզեն ու կդատեն որքան կուզեն Հայաստանում մի կողմից ավարտին է հասել քրեա-օլիգարխիկ ռեժիմի վերջնական կայացումը, մյուս կողմից այս պահին չկա որևէ մեխանիզմ կամ ուժ հաղթել այդ ռեժիմին: Իհարկե, կարելի է ինքնագովազդվել կամ ինքնահաստատվել պաթոսախեղդ պայքարի սիկտիրչի ուտոպիստական սցենարներ թվարկելով, տարատեսակ սուտի կարգախոսներ հնչեցնելով, կամ Պուտինի դեմ անմոռաց պայքարելով, բայց դրանից իրականությունը որևէ առումով չի փոխվի: Շատ վատ եք պատկերացնում թե ինչ բա է ընդհանրապես քրեա-օլիգարխիկ ռեժիը, այդ ռեժիմին ծառայող ուժային կառուցները ու դրանց հնարավորությունները: Մենք կատարյալ փակուղում ենք, պարոնայք… Comments comments

You can leave a response , or trackback from your own site.