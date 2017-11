Բոլորդ գիտեք

Բոլորդ գիտեք, որ ես քաղաքակիրթ աշխարհի հետ մեր հարաբերութիւնները խորացնելու կողմնակից եմ։ (Բոլորդ էլ յիշում եք թէ որ կազմակերպութանն անունն է զուգորդւում ԵՄ դրոշների հետ)։ Այսօր ընձեռուած միակ հնարաւորութիւնը ԵՄ-ի հետ կապերի սերտացումն է։ ԵՄ-ն դրախտավայր չէ. այնտեղ էլ եւ մեր այնտեղ լինելուց յետոյ էլ աշխատանք կայ անելու։

Բայց չի կայանալու այդ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒՄԸ… Մեզ չխաբենք։ Ոչ ՎՎ-ն է այլ որակ դրսեւորելու ոչ էլ ՍՍ-ին է թոյլատրուած ինքնուրոյն, օրինակ, փռշտալ։

Այս օրերի իմ մեծագոյն երազանքն է՝ ՍԽԱԼ ԴՈՒՐՍ ԳԱԼ եւ նոյնիսկ պատիժ եմ սահմանել ինձ համար՝ 6 ամիս ոչ մի հարցազրոյց եւ ոչ մի ասուլիս։ ՄԻԱՅՆ ԹԷ ՃԻՇՏ ՈՒՂՈՒԹԵԱՄԲ ՄԻ ՔԱՅԼ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՆԱՅ… Comments comments

