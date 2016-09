Բոլորսել տեսանք

Բոլորսել տեսանք , որ ֆուտբոլիստները ոչ թե հարստացել են դրա համար չեն խախում , այլ բոյկոտում են ֆեդերացիայի գործունեությունը . Հայրապետյանի հայտարարությունից հետո պարզա դառնում , որ բոյկոտը շարունակվելու է ու եթե հավատանք Հայրապետյանի հրաժարականի մասին հայտարարությանը , պետք է համակերպվենք , որ ևս մի քանի տարի զրկված ենք լինելու ֆուտբոլային հաղթանակներից. Փորձենք հավատալ ՖԱՖ- ին, լինենք ՖԱՖ-ի կողքին , որ ֆուտբոլիստներին հնարավորություն տանք խաղալ իրենց խաղը, որին արդեն ծանոթ ենք….. Comments comments

