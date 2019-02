Գավրոշ ու Չէ Գեւարա երեւակայող

Այս բժիշկն էլ թե բա դուք շատ տարօրինակ կին եք։ Այս կինն էլ թե բա այ բժիշկ ջան, ես քո ցավը տանեմ, այ խնդրում եմ ինձ մի հատ տենց տեղեկանք տուր, որ ես ընդամենը տարօրինակ կին են, թե չէ քուչում ինձ սաղ բոզ են ասում․․․Էս Սիլվայի սաղին տալու կապակցությամբ մի հատ հին ժիտեյսկիյ անեկդոտ պատմեմ․․․ Պետության գնացքը դեռ շարժվում ա իներցիայով, ու Աստված գիտի թե ինչ կկատարվի առաջին մեծ փոսի դեպքում, երբ մեքենավարի դերում գործ ունենք իրենց իշխանություն երեւակայած մսուր-մանկապարտեզի հետ…Նայում ես, թե իշխանափոխության օրերին իրենց Գավրոշ ու Չէ Գեւարա երեւակայող, իսկ ներկայումս բորդյուրին քցած մի զանգված ոնց ա հերթով զղջում եւ մկկում, հասկանում ես որ կյանքը շատ արդար բան ա: Comments comments

