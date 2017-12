Գեհենի առաքել հիմա դու էս լրբերից ու սրբերից ինչով ես տարբերվում

Գեհենի առաքել հիմա դու էս լրբերից ու սրբերից ինչով ես տարբերվում , գոնե սրանց բոլորը գիտեն իսկ դու քո կնիկ հալով թաքնվել ես տղամարդու կեղծ էջի ետեվում ու մարդկանց ես խափում , տո այ ագառկա էտ ինչեր ես գրել ինձ վիրավորել ես իմ հարազատներին պղծել ես հերոս ախպորս հիշատակը , ինձ գրել ես որ փողի մեռած եմ այ ուտող ուրացող բա ում ուղարկած փողերը լափեցիր 3 տարի առաջ, գրել ես որ ես տեռորիստ մարդասպան եմ որ ռուս սպա եմ սպանել այ չաթլախ գոնե հիշում ես էտ ռուս սպան ինչ արեց , էտ են կեղտ եր որ հրամայեց գնդակահարել 27 անմեղ հայերին Երեվանի մեջ կայարանում ու երեբունի թաղամասում, տո այ ճիճու դու քո չարածների մասին ես գրել բայց ես իմ արածների մասին երբեք չեմ խոսել ու ինձ չեմ հերոսացրել, հիմա խոսքս քեզ չի այլ են կողքտ գտնվող են անասուն Վարդան Հովհաննիսյանին եմ գրում բուն իսկական գեհենի առաքելին , արա այ խփնված անասուն դու ազգադավ գիրքը գրեցիր որի նպատակն եր քեզ հատուկ հերոսացնելու համար մտածեցի ոչինչ տղայա թող գրի բայց զղջում եմ հիմա ու հիմա ուշադիր կարդա ու գրածս չջնջես ու ինձ բլոկ չանես թե չե լավըտ ……: Արա այ խփնված գեհենի Վարդան դու ամեն տեղ գրում ես որ են կռազի շոֆեռը գյուղերը թալանեց բերեց իրա տունը լցրեց բա արա մոռացել ես որ 94թվին ղարաբաղից մի Կամազ մեբել բերեցիր լցիր քո տունը , հերոս ախպորս մարդասպան ես ասում այ չաթլախ դու ուր եիր Շուշիի ժամանակ Ղուբաթլու, Զանգելան, Քելբաջարի կռիվներին , ասեմ ուր եիր , դու մենակ 4 ամիս ես եղել կռիվներին դու տանգի մեջ նստած գլուխ եիր պահում , չեմիչե հետախույզ Վարդան Հովանիսյան խեռի գլուխ հետախույզ , մոռացել ես ինչ էիր պատմում թե վոնց ես 2 հայ սպանել Արցախում միայն ատրճանակների համար այ տականք , հիմա եկել ես գեհենի առաքել ես խաղում հետս որ փող պոկես այ գանդոն , լավ լսեք ձեզ բոլորիտ ետ 5 հոգուտ անուններով գիտմ ու ձեր տեղը ու են պառվաբոզին ասա որ շուտով դու էս կլեմաքսի մեջ հայտնվելու , քեզ արդեն ուղարկել եմ իմ հեռախոսի համարը եթե էթքան դուխով ես զանգի փակ համարով չզանգես այ վախկոտ : Comments comments

