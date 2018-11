Գերագույն գլխավոր հրամանատարը

Ընդհանրապես պատմության մեջ շատ վտանգավոր բան ա սպառնալ բանակին, այն էլ արյան համը տեսած բանակին: Դա հաճախ ավարտվում ա դաժան ռազմական հեղաշրջմամբ… Վերջին լայվում Նիկոլը երևի մի 10 անգամ կրկնեց որ ինքն ա Գերագույն գլխավոր հրամանատարը: Հավանաբար ջոգել ա, թե բանակը իրեն իրականում ոնց ա վերաբերվում: Թե չէ որ ինչ ես հա դա կրկնում… Ոնց հասկանում եմ, Նիկոլենք վիզ են դրել ամեն գնով նորից կալանավորեն Ռոբերտ Քոչարյանին: Ասենք թե կալանավորեցին, բա հետո… Comments comments

