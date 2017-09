Գերտերություններն

Գերտերություններն` իրենց շահերից դրդված, ահաբեկչություն կամ ապստամբություն են կազմակերպում զարգացած կամ զարգացող երկրներում, ինչպիսիք են Ֆրանսիան, Թուրքիան: Վերջիններս էլ բոլոր առճակատումները տեղափոխում են սեփական էկոնոմիկա չունեցող, թույլ պետություններ, ինչպիսիք են Հայաստանն ու Ադրբեջանը:

Հայկական բանակը պետք է բերվի պատրաստվածության ամենաբարձր աստիճանի:չեն հանձնվի հատկապես եթե մահապատժի մասին իմանան։ Ինձ թվում ա Թուրքիայում խառը ժամանակները նոր են սկսվում։ Հնարավոր ա որ գեներալիտետը ուզում էր Դավութօղլույին բերեր իշխանության, հաշվի առնելով նրա արեւմտամետ կողմնորոշումը։

