Գիտությունների Ազգային ակադեմա

Հիմնը մի բան է, որի և երաժշտությունը, և խոսքը կարևոր են և ունեն խոր գաղտնագիտական նշանակություն: Ցանկալի կլիներ ծանոթանալ հիմնի ձեր տարբերակի հետ: Պարոն Հայրիկյան ինչպիսի ահռելի ճշմարտության լույս է ճառգում ձեզանից լուսավորեք մեզ բոլորիս ազգովի։ Ափսոս շուտ վերջացավ։ Շատ հաճելի հարցազրույց էր։ Կարելի է օրերով լսել ու չհոգնել։ Շնորհակալություն պարոն Հայրիկյան ջան։ (այ տղա) մասը շատ իրական է։ Մեկը զանգում ա Գիտությունների Ազգային ակադեմա, թե բա իմ մասին կգրե՞ք Հայ ժողովրդի պատմության դասագրքում։ Այնտեղից ասում են դու հո դեբիլ չես։ Սա էլ թե փաստորեն դա պարտադիր ա, հա՞․․․ Comments comments

