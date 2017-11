Գլոբալ առումով չկա Հյուսիսային Կորեայի հիմնախնիր

Գլոբալ առումով չկա Հյուսիսային Կորեայի հիմնախնիր, այլ կա չինա-ամերիկյան հակամարտություն, որի հիքում աշխարհի ներ վերաբաժանման նպատակն է: Ու երբ Չինաստանը ներկայացրեց համաշխարհային հեգեմոնի հայտ, իսկ ԱՄՆ ի պատասխան սկսեց Չինաստանի շուրջ սեղմել օղակը, ընկեր Կիմ Չեն Ընը սկսեց իր ատոմային հրավառություն ցուցադրությունը: Ժամանակին այս նույն սցենարը ընկեր Մաոն ընկեր Ստալինի օգնությամբ մեկ անգամ արդեն արել է, երբ ԱՄՆ-ին և իր արևմտյան դաշնակիցներին ներքաշեցին 1950-53թթ. Կորեական պատերազմի մեջ, որի արդյունքում հենց Չինաստանը օբյեկտից դարձավ համաշխարհային քաղաքականության սուբյեկտ: Այս մի հակադրությունը Չինաստանին անհրաժեշտ է արդեն միջազգային հեգեմոն դա անհրաժեշտության դեպքում նաև ԱՄՆ-ին ռազմական դաս տալու համար: ԱՄՆ-ի կողմից Հյուսիսային Կորեայի դեմ ռազմական հարվածները կարող են հանգեցնել Չինաստանի կողմից պատասխան հարվածների: Ակնհայտ է, որ անձամն Թրամփը հասկանում է թե խաղի կանոնները ու գինը, սակայն ԱՄՆ-ի վերնախավը ամեն կերպ դրդում է իրեն այդ գլոբալ արյունահեղության, ու ինչ-որ պահի, անձնական խոցելիությունից դրդված, Թրամփը կարող է այլ տարբերակ էլ չունենա… Comments comments

