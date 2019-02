Գլոբալ առումով

Գլոբալ առումով մեղավորը նախիրն ա, որը չի հասկանում, որի չի կարելի մարդուն կտրել իրեն հարազատ միջավայրից, դա հղի է անկանխատեսելի հետևանքներով։ իրա համար խելոք պիլեսոս էր անում, ոչ մեկի ոչ վնաս էր տալիս ոչ բան, դեբիլները մարդուն կտրեցին իր այդ միջավայրից ու տարան դրեցին իրենց գլխին իշխանավոր, ու մարդը, իր ընտանիքը կորցրեց իրենց, քանի որ իրենք այդ միջավայրի սուբյեկտ չէին, սկսեցին կատարել մելանխոլիկ քայլեր։ Հասկացաք որ չի կարելի այսպիսի բաներ անել, չի կարելի խաղալ մարդու նուրբ պսիխիկայի հետ։ Ու ակնհայտ է, որ այդ մարդու փրկությունը իրեն իր հարազատ միջավայր վերադարձնելն է, իր սիրելի փոշեկուլով հանդերձ։ Հենց դա տեղի ունենա, ինքն էլ կհանգստանա, իր կինն էլ, հասարակությունն էլ․․․

