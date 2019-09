Գլոբալ որ նայում ես

Գլոբալ որ նայում ես, եթե Նիկոլի ժոպալեզներին սենց են անում իրենց իշխանության ժամանակ, բա պատկերացրեք թե իշխանափոխությունից հետո ոնց են տանելու սուչիտ անեն։ Անգամ չեն էլ տանելու, հենց իրենց պադեզդներում են անելու… Այ Արգիշտի համոզված եմ, որ ոչինչ էլ չի եղել, այդ այլանդակ սորոսածին ընտանիքի PR քայլն է, իբր սեփական անարժեք արժեքին արժեք տալու համար։ Էտ տխմարին մի հատ փխկ անես հաստատ վախից տակը կանի։ Comments comments

You can leave a response , or trackback from your own site.