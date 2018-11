Դաշինքի հիմնական դիրքորոշումները

Դաշինքի մաս կազմող ուժերին չի արգելուի խօսել իրենց տեսանկիւնից կարեւոր խնդիրների վերաբերեալ, սակայն որպէս դաշինքի անդամ ներկայանալիս պէտք է գլխաւորապէս ներկայացնեն Դաշինքի հիմնական դիրքորոշումները։ Շատ լավ կլիներ, բայց ժողովուրդը չի գիտակցում սահմանադրության կարեւորությունը ու ինքն իր համար փոս է փորում նիկոլի ձեռքով..ՍՍ-ն շախմատի ձիով շախ արեց ժողովրդին, որն ընդունվեց ծափահարությամբ: Բավական մանրակրկիտ եւ իրավացի քննադատութիւն է: Ափսօս, որ այստեղ շարադրուած բազմաթիւ մանր ու մեծ թերացումների շարքում տեղ չի գտել դրանց մեծամասնութեան ծնող պատճառ եւ ինքնին մեծագոյն յանցանք յանդիսացող՝ այլընտրանքի ուրացումով եւ խայտառակ կեղծիքներով անցկացրած անորակ սահմանադրութեան չեղարկման անհրաժեշտութեան հարցը: Comments comments

