Դեմ եմ

Դեմ եմ , որ ասում են, էսինչը իմ ընկերն է, ազնիվ մարդ է, պիտի ընտրել…Ուզում եմ հասկանալ՝ մարդու ազնիվը ոնց է որոշվում?? Ինձ համար ազնիվ մարդը նա է, ով ոչ իրեն է խաբում, ոչ ուրիշներին: Եթե մարդը որոշակի անելիքների ծրագիր չունի, ուզում է դեպուտատ դառնա սոսկ դառնալու համար, դրա ազնիվը որն է???Ինչով է ազնիվ էն մարդը , որ իրեն էլ է խաբում, իր երկիրն էլ է քցում??? Այդպիսի ազնիվների ինձ չառաջարկել…Ես կարդալու եմ բոլորի ծրագրերը և եթե անելիք ունեցող գոնե մեկին չգտա էդտեղ, ոչ էլ գնալու եմ ընտրության…Հերիք է մեր մտապատկերներում ազնիվներ մոգոնել ու աստվածացնել, հետո էլ ասել՝ խի էսպես եղավ… Comments comments

