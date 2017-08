դե հաց բերողին էլ ասում էի

դե հաց բերողին էլ ասում էին կգբ ի ագենտ ա,մինչև մարդը մահացավ,կեղծ սրտացավներն ու բարեպաշտները ցուցադրական«սուգ» կապեցին ու հերթական անգամ «գովազդվեցին» էդ ֆոնին,մոռանալով մինչ մահը ինչեր էին վայրահաչում,վամպիրների մի խումբ կա միայն զոհված հերոս է սիրտը քաշում,քանի ողջ են,արժեք չունեն իրենց համար,ողջի վրա կեղծ սուգ ու շիվան ու կենաց ճառեր չեն կարող ասել ու դրանով իրենց մեղք գոյությունը«իմաստավորել»:Ժողովուրդը զրկվել է իր բանականությունից, բարոյական , մշակութային ու պատմական արժեքներից։ Հիմա արժեքները փոխվել են, ահա մերօրյա արժեքները` մի փոր հացի , ծախվածի, լրտեսի, սողացողի, քծնողի, դերեր խաղալու, և գլխավորը`դավաճանությունը հայրենիքի ու ժողովրդի հանդեպ։ Comments comments

