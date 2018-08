Եթե ուզում եք Ռոբերտ Քոչարյանի դեմը առնել

Մի բան ասեմ: Եթե ուզում եք Ռոբերտ Քոչարյանի դեմը առնել, ապա դրա համար համար պետք ա վեր հանելով իր ողջ իշխանության ժամանակաշրջանը, ներկայացնել հստակ ապացույցներ, որ ինքը կատարել է այս կամ այն ապօրինությունը, ներկայացնել կոռուպցիոն սխեմաների փաստեր, ներկայացնել հարստացման փաստեր, ներկայացնել ապացույցներ որ ինքն ա տվել մարտի 1-ի կրակելու հրամանը, ներկայացնել ապացույցներ որ ինքն ա տվել հոկտեմբերի 27-ի կրակելու հրամանը և այլն: Այսինքն, փաստերով ներկայացնել այն ամենը, ինչը ասենք Նիկոլ Փաշինյանը այս 20 տարի ա հայտարարել ա տարբեր ամբիոններից, իսկ «Հայկական ժամանակն» էլ գրել ա այդ մասին, հղում անելով միայն իրեն հայտնի աղբյուրներին: Բայց այս անգամ ամենը ներկայացնել հստակ փաստերով ու ծանրակշիռ ապացույցներով, այլ ոչ թե գեղական կարգի մերկապարանոց բամբասանքներով ու հայտարարություններով, թե «բա ինչ ապացույց, բոլորը առանց այդ էլ ամեն ինչ գիտեն»: Անձամն ես, ու վստահ եմ նաև ցանկացած բանական մտածող մարդ հստակ ապացույցներ ենք ուզում տեսնել ամեն հայտարարության տակ: Եթե դա չարվի ու դրա փոխարեն իշխանությունները ընդամենը քսի տան Քոչարյանի վրա իրենց ֆեյսբուքյան խունվեյբինների բանակները, ապա ակնհայտ է, որ բազմաթիվ մարդիկ ժամանակի ընթացքում կսկսեն թեքվել Ռոբերտի կողմը, առավել ևս եթե Նիկոլը չկարողանա լուծել մարդկանց սոցիալական ու իրավական խնդիրները, չկարողանա փոխել շարքային մարդկանց կյանքի որակը: Այնպես որ այս պահին ամենը գտնվում է իշխանության ձեռքերում, իրենցից ա կախված թե ոնց կզարգանան իրադարձությունները ու որ կողմ: Դե ձեզ տեսնենք… Comments comments

You can leave a response , or trackback from your own site.