ԵԹովպիական արտաքսումից Իտալիայ հասայ

Ընկերս, ուսուցիչս՝ Էդուարդ Կուզնեցովը մրցանակն ստանալիս։ Առաջին անգամ 7 տարուայ էր դատապարտուել, յետոյ գնդակահարութեան, բայց համաշխարհային հանրութեան ճնշման տակ «ներուեց»՝ 15 տարուայ «ռեցիդիւիստ»։ Կալանաժամկէտի կէսից փոխանակուեց խորհրդային հետախոյզի հետ․․․1988-ին, երբ ԵԹովպիական արտաքսումից Իտալիայ հասայ, օդակայանում դիմաւորողների թւում էր։ Այն ժամանակ «Ազատութիւն» ռադիոկայանի պատասխանատուներից էր։ Գորբաչովապաշտ Արեւմուտքը որոշել էր անտարբերութեան մատնել Գորբիի այդ յանցանքը, բայց Էդուարդը այդ պատնեշը ճեղքողներից մէկն էր։ Ափսոս այսօր իրենից ստացածս ծաւալուն նամակը կը մնայ միայն իմ պահոցում՝ սերունդների համար․․․ Comments comments

You can leave a response , or trackback from your own site.