Ելփին Արենի հատվածը

Եթէ մէկն ասէր պէտք է թէկուզ հին օրէնքով շուտ ընտրութիւններ իրականացնել, կասէին՝ մենք ծրագիր ենք ընդունել ու պիտի օրէնքը փոխուի։ Ինքը գիտեր, թե պետություն ղեկավարելը խաղուպար է։ Հետո տեսավ, որ մինչև մայիս 80֊85%֊ից կարողա իջնի 20֊25%, էլ միջոցներին չնայեց, սկսեց շտապել։ Հայերին ղեկավար լինելը հաստատ խաղ ու պար չէ, այլ անշնորհակալ գործ, տեսնենք Փաշինյան ինչ կասեն 5 տարի հետո: Որ մեկից շնորհակալ լինեն? Եվ ինչի համար? Ծիծաղելի է երբ մարդիկ լուրջ դեմքով արդարացնում են հանցագործին: Դա փաստ է։ Ելփին Արենի հատվածը ճանապարհի։ Comments comments

