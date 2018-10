Ես սփյուռքահայ եմ

Ի պատասխան սփյուռքի նախարարի հայտարարության` Ես սփյուռքահայ եմ և ներդրումներ չեմ անի, քանի դեռ Նիկոլ Փաշինյան անունով վարչապետ կա երկրում, իր կիսագրագետ և ամբիցիոզ թիմով: Մարդիկ ոնց, որ զոմբիացած վիճակում լինեն։ Մեկը չի ելնում ոտքի ասի, ուր է գնում մեր տնտեսությունը, չե, որ Սերժին գահից գցելը առաջնահերդ տնտեսության շահից և սոցյալական վիճակից ելնելով տեղի ունեցավ։ Ցավն այն է, որ 4-5 ամսվա մեջ չի եղել ոչ մի փոփոխություն դեպի լավը։ Comments comments

You can leave a response , or trackback from your own site.