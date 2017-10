Երբ Արցախը հին սահմաններում էր

Երբ Արցախը հին սահմաններում էր, Բաքուն որևէ հրադադադրի մասին համառորեն չէր ցանկանում լսել, երբ կորցրեց 7 շրջան, ծնկաչոք ինքն խնդրեց հրադադար, հիմա անկախության կամ մեր վերամիավորման մասին չի ցանկանում ոչ մի բառ լսել, ու դա էլ ծնկաչոք կխնդրի միմիայն այն ժամանակ, երբ կկանգնի ավելի մեծ տարածքների կորստի առաջ: Մենք կամ պետք է վերջնականապես հասկանանք, որ այս տարածաշրջանում հարցերը լուծվում են միմիայն այդ կերպ, կամ էլ թե մշտապես կլինենք տուժողի դերում: Ու ինչ-որ տեղ ցավալի է, որ քրդերը քաղաքական այդ մոդելը մեզանից շատ ավելի լավ են ըմբռնել… Comments comments

